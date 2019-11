Associações ciganas pedem isenção na cobertura do caso dos bombeiros de Borba

Cinco associações representativas de populações ciganas enviaram um comunicado à imprensa no qual apelam “a uma maior isenção” na cobertura das notícias sobre o caso dos bombeiros de Borba.

No dia 2 de Novembro foi noticiado que um grupo de “cerca de 20 pessoas” invadiu o quartel dos bombeiros de Borba durante a madrugada e que agrediram os membros da corporação, tendo ferido dois elementos do corpo de Bombeiros Voluntários de Borba que receberam assistência no Centro de Saúde de Estremoz. Três pessoas foram identificadas pelas autoridades, mas não houve detenções. Vários órgãos de comunicação social identificaram o grupo como pertencente à “etnia cigana”.

No comunicado, as entidades escrevem: “Reclamamos nem mais nem menos direitos e deveres que todos os nossos concidadãos, repudiamos qualquer discurso discriminatório e de ódio, e os actos que estes geram. Não podemos aceitar a violência, seja de quem for, como forma de solucionar os problemas. Seja com os bombeiros, grupo profissional/voluntário que também integra ciganos e ciganas, ou mesmo com outras entidades ou instituições ao serviço do bem-estar da sociedade. Pedimos apenas também por parte dessas instituições, entre as quais os bombeiros, um igual tratamento.”

Ao PÚBLICO Bruno Gonçalves, da Letras Nómadas, afirma: “As notícias veiculadas só ouviram os bombeiros. Não se trata de desculpabilizar as agressões, mas o trabalho jornalístico tem que incidir sobre as duas partes. Assume-se que a parte dos bombeiros é verdadeira só porque são bombeiros. Não queremos fazer justiça popular, mas temos que ouvir as duas partes envolvidas”, afirmou. E critica a identificação da origem dos supostos agressores: “O que é isso acrescenta à notícia? Também se escreve que cinco indivíduos brancos foram presos por suspeita de tráfico de droga? ”

Assinado pela Letras Nómadas, Ribaltambição- Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades Ciganas, Associação Cigana de Coimbra, APODEC- Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Ciganas e Sílaba Dinâmica (Elvas) referem ainda: “Apelamos a que os nossos concidadãos não interpretem actos isolados como representativos das populações ciganas que são múltiplas e diversas como toda a sociedade portuguesa.”