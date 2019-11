Antigo site do Governo promove agora encontros amorosos

O site na Internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) que promoveu Encontros com Cidadãos para discutir a União Europeia foi vendido e, na mesma morada, são agora promovidos… encontros amorosos. A descoberta foi feita por um leitor do PÚBLICO que alertou o Governo que, entretanto, já tomou medidas para corrigir a situação.

Vamos por partes. Em Abril de 2018 o MNE avançou com a iniciativa Encontros com Cidadãos. O objectivo era realizar, até Fevereiro deste ano, um conjunto de iniciativas que, segundo o Governo, visavam apelar “à participação democrática dos cidadãos, afirmando-se como um diálogo aberto e contribuir para um melhor conhecimento das preocupações e anseios da sociedade civil” relativamente à União Europeia.

A iniciativa era coordenada pela então secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Tinha como parceiros os governos regionais dos Açores e da Madeira, centros de investigação, estabelecimentos escolares, as fundações Gulbenkian e Serralves e “outras entidades locais e organizações da sociedade civil”. A 27 de Julho do ano passado, Ana Paula Zacarias, escreveu um artigo de opinião no PÚBLICO em que dava mais detalhes sobre a iniciativa e anunciava para esse dia um Encontro com Cidadãos com a participação do primeiro-ministro, António Costa, e do Presidente francês, Emmanuel Macron, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Nesse artigo estava um hyperlink que direccionava os leitores para a página oficial na Internet do Encontro com Cidadãos. Foi nesse hyperlink que um leitor do PÚBLICO clicou recentemente. Só que, em vez de aceder à página do Encontro com Cidadãos, chegou a uma página de encontros entre cidadãos mas com objectivos muito diferentes dos do Governo. O site promove agora Encontros Amorosos de Cidadãos.

A morada é exactamente a mesma (encontroscidadãos.pt), só que agora, em vez de se discutir a União Europeia, discute-se e promovem-se “encontros seguros”, “sexuais” e de “poliamor, relações a mais que dois”. Dá ainda diversos conselhos para “ter sucesso” em encontros sexuais marcados através da Internet e como lidar com a “infidelidade conjugal”.

Estranhando que um artigo de opinião de uma secretária de Estado remetesse para um site de encontros amorosos e “até mesmo para sites que promovem a infidelidade”, o leitor do PÚBLICO fez uma breve pesquisa. Facilmente constatou que “o domínio pertencia a um projecto do Governo português”.

Contactou então o portal diplomático do MNE denunciando a situação. A resposta chegou recentemente. O MNE explicava-lhe o que tinha sido a iniciativa Encontros com Cidadãos e porque se transformou agora num site de outro tipo de encontros.

“Durante o período em que decorreu, a iniciativa contou com um sítio digital através do qual se disponibilizou informação aos cidadãos e processou a inscrição dos cidadãos em eventos de capacidade limitada. Após a conclusão da iniciativa, o sítio digital dos Encontros com os Cidadãos foi encerrado, tendo a informação sobre a iniciativa, incluindo o relatório nacional da iniciativa, transitado para o portal do Centro de Informação Europeia Jacques Delors – o qual poderá ser encontrado no seguinte link: https://eurocid.mne.gov.pt/encontros-com-os-cidadaos#toc-a-es-emblem-ticas”, começa por lhe revelar o MNE.

Na sequência do encerramento do sítio digital, explica ainda o MNE, “o domínio associado com a iniciativa voltou a estar disponível para aquisição, tendo sido adquirido por uma empresa privada que se dedica à promoção de encontros sexuais. Tendo nós identificado esta situação, promovemos a alteração dos links associados com esta iniciativa, para que os cidadãos não fossem redireccionados para uma página que já não nos pertence”.

“Por lapso, essa página não foi alterada”, assume o MNE que, por isso, pediu desculpa ao leitor do PÚBLICO. E, “no sentido de corrigir esta situação”, pediu-lhe ainda “a sua colaboração na identificação dos links que redireccionam para essa página” de encontros amorosos.

O leitor garante que o MNE se prontificou “a remover os links de alguns portais governamentais e noticiosos para o respectivo site que era pertença do Governo português”.

Contactado pelo PÚBLICO sobre esta situação, o gabinete de comunicação do MNE confirmou o envio da carta da carta ao leitor do PÚBLICO e esclareceu que, depois do alerta do cidadão, procedeu “a uma exaustiva pesquisa online hyperlinks associados com os Encontros Cidadãos”, tendo solicitado a todas as entidades que colaboraram na iniciativa “e que ainda não teriam actualizado os respectivos hyperlinks para os redireccionarem”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Desenvolvemos, assim, todos os esforços para reparar a situação e procurar, tanto quanto nos é possível, evitar que qualquer pessoa que pesquise informação sobre a iniciativa Encontros Cidadãos na Internet seja erroneamente informado sobre a mesma”, acrescenta o ministério.

Mas porque foi vendido um site criado pelo Governo? Por duas razões. A primeira prende-se com o facto de ninguém se ter lembrado que, não sendo actualizado o pagamento para manter o domínio na Internet - e não foi, porque a iniciativa decorria ao longo de apenas um ano -, este voltaria à praça podendo ser vendido. A segunda foi que a “morada” do domínio não incluía a designação “gov.pt”, que é pertença do Governo e controlado por ele.

Em carta enviada ao PÚBLICO, o leitor sugeriu que o jornal, no seu site, “deveria remover de imediato os links”, para o portal de encontros amorosos, do artigo de Ana Paula Zacarias - “pois descredibiliza de todo o mesmo”. O PÚBLICO já o fez.