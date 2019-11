Salve-se quem puder

A redução do preço dos passes mensais ajudou à sobrelotação dos transportes públicos e trouxe novos espécimes ao Metro do Porto, que rapidamente adquiriram hábitos dos utentes mais antigos: aqueles indivíduos que permanecem junto das portas, agarrados ao varão, numa espécie de “pole-dance” que impede e dificulta a entrada ou saída de outros passageiros. Também existem outros exemplares que querem entrar à força no veículo, mesmo completo, sem dar prioridade aos que pretendem sair nas estações, e os restantes que ocupam os lugares prioritários. Os transportes públicos são um viveiro de aromas, de odores corporais desagradáveis, de refeições apressadas, de alucinados ao telemóvel, de modas, do “salve-se quem puder”, um reflexo da própria sociedade actual.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Escola sob pressão

No último programa “Prós e Contras” na RTP1, intitulado “Escola sob pressão”, com uma assistência à base de professores e professoras, foram focados vários aspectos, entre eles a disciplina. A facilidade com que actualmente alunos ou alunas desrespeitam os docentes (…) tem muito a ver com os tempos de toda a espécie de liberdade e de desrespeito pelas e pelos seus semelhantes. Não tocaram no papel dos pais, elemento fundamental para que os filhos se portem na sociedade como seres civilizados. Evidentemente que não serão todos, tenho seis bisnetos impecáveis, mas os casos de vária ordem já excedem o razoável. À sombra dos Direitos, Liberdades e Garantias, tão difíceis de conseguir, não se pode permitir que cada um faça o que bem lhe apetece.

Carlos Leal, Lisboa

A jusante o rio Tejo vai secando

O rio Tejo tem sido alvo de falta de critério nos caudais de água enviados por Espanha. A gestão hidrológica no último biénio tem sido irresponsável. O governo de Portugal, de olhos nos olhos para com o governo de Espanha, tem de exigir o que foi acordado na Convenção de Albufeira. Sem tibiezas. Por tal, o mal que os castelhanos nos estão a fazer à pesca, à agricultura e ao turismo configura crime! São inaceitáveis as retenções que fazem com a água que chega ao rio Tejo, para cá da nossa fronteira. O nível do Tejo é o mais baixo dos últimos 40 anos. Entre Vila Velha de Rodão e Cedillo é onde se regista a pior seca. Nesta zona, a pesca acabou e o turismo abeira-se da agonia. O açambarcamento da água não pode perigar a vida das pessoas. Há rios que já secaram! A água, se fosse repartida, serviria Portugal e Espanha.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

