Políticos locais da CDU pedem entendimento com a extrema-direita na Turíngia

Uma carta assinada por 17 políticos locais da CDU está a agitar a vida política alemã. Os resultados das eleições na Turíngia, onde os democratas-cristãos ficaram em terceiro lugar, aumentaram a pressão para que o partido da chanceler Angela Merkel se entenda com a extrema-direita.

A carta foi publicada na terça-feira e embora não mencione o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) deixa um apelo para que a CDU mostre disponibilidade para entrar em negociações com “todos os partidos democraticamente eleitos”. Os seus subscritores – que incluem um deputado regional – defendem que não se deve “deixar de fora das negociações (…) quase um quarto dos eleitores” da Turíngia.

Nas eleições no estado federado no Leste da Alemanha no final do mês passado, a AfD ficou em segundo lugar com 23% dos votos, atrás do Die Linke, de esquerda radical, que obteve 30%.

A sugestão de que os democratas-cristãos devem procurar entendimentos com a extrema-direita motivou uma condenação praticamente unânime entre os líderes a nível regional e nacional da CDU. Num artigo de opinião na revista Der Spiegel, o secretário-geral do partido, Paul Ziemiak, disse que uma coligação com a AfD seria “uma traição aos valores da democracia cristã”. Werner Henning, dirigente da CDU na Turíngia, avisou que a cooperação com a extrema-direita irá “destruir” o partido.

O presidente do Conselho Central de Judeus da Alemanha, Josef Schuster, acusou os subscritores da carta de “agirem irresponsavelmente” e de estarem a “ajudar a tornar a AfD mais socialmente aceitável”.

A exclusão da extrema-direita de qualquer solução governativa foi fixada pela CDU no congresso do ano passado e a sucessora de Merkel à frente do partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, chegou mesmo a defender a expulsão de militantes favoráveis a coligações com a AfD. Há quem tenha ido mais longe, como o líder dos democratas-cristãos da Baviera (CSU), Markus Söder, que disse que devia ser proibido sequer “tomar cafés” com dirigentes do partido extremista.

No entanto, à medida que a AfD vai ganhando terreno de eleição para eleição, a tentação de conversar com o partido cresceu. A nível local há mesmo situações de alianças conjunturais, como aconteceu na cidade de Frankenstein, na Renânia-Palatinado, onde CDU e AfD, ali liderados por mulher e marido, respectivamente, fecharam uma coligação.