Dois campos de migrantes desmantelados em Paris

Dois campos de migrantes com tendas improvisadas foram desmantelados na manhã desta quinta-feira no Nordeste de Paris. O anúncio foi feito pela polícia francesa, que disse tratar-se do início de operações de evacuação de campos de migrantes, um dia depois de o Governo francês ter prometido endurecer a política migratória. No local viviam entre 600 a 1200 pessoas.

Foi logo às 6h de quinta-feira (5h em Portugal) que cerca de 600 agentes da polícia francesa começaram a desmantelar os dois campos de migrantes, levando-os de autocarro para ficarem temporariamente alojados em ginásios e centros de acolhimento na região parisiense. Os migrantes estavam a viver há meses em tendas improvisadas junto a uma das estradas mais movimentadas da capital francesa. Segundo o Le Monde, foram mobilizados cerca de 40 autocarros para os transportar.

A AFP descreve estas duas operações como tendo uma “dimensão inédita”, numa escala sem precedentes. Surgem um dia depois de o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, ter assumido “o compromisso” de acabar com aqueles campos no nordeste de Paris “até ao final do ano”.

“Esta operação foi decidida no âmbito da implementação do plano governamental, não acontece por acaso”, explicou o responsável da polícia de Paris, Didier Lallement, no local. O Governo francês anunciou na quarta-feira que pretende aprovar uma reforma migratória que inclui várias bandeiras da direita tradicional, numa tentativa de ganhar terreno face à extrema-direita.

Uma das medidas no centro do debate público é a introdução de um sistema de quotas para imigrantes extra-comunitários baseadas nas carências de certas categorias profissionais. Anualmente serão fixados objectivos territoriais consoante as profissões em que haja mais necessidade de mão-de-obra.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, esteve no local e afirmou que o país estava em condições de acolher e garantir “dignidade” a estes migrantes. “A rua não é sítio para se viver, é um sítio de perigo e de indignidade”, argumentou.

O jornal Le Parisien diz que a operação decorreu sob chuva torrencial e que entre os migrantes há famílias com crianças.

Ainda que esta seja uma das maiores operações deste género em França, não é inédita: esta é a 59.ª operação de evacuação de campos de migrantes desde 2015, escreve o Le Monde. Nas próximas semanas, deverão ser desmantelados outros campos improvisados (incluindo o de Aubervilliers, também na periferia de Paris​) em operações similares, disse o governante da região, Michel Cadot. com Lusa