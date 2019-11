Hoje a clivagem é de novo entre os partidários da abertura e os defensores do fechamento

A recessão democrática em alguns países da Europa Central não nos pode fazer esquecer os ganhos gigantescos das revoluções democráticas de 1989. Também precisamos de entender a historia e as dificuldades específicas de algumas dessas pequenas nações que sempre viveram na margem da Europa Ocidental e que temem pela sua própria existência. O choque demográfico é um dos factores a ter em conta. Jacques Rupnik, professor de Ciência Politica no instituto Sciences Po, Paris, investigador consagrado das transições democráticas do Leste e hoje da crise das democracias liberais, leva nos de volta a esse ano magico em que tudo correu bem, o que não era de modo nenhum inevitável.

