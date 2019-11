Irmãs de 5 e 7 anos atropeladas em Esposende

Às 8h18 desta quinta-feira foi dado o alerta aos bombeiros: duas irmãs, de 5 e 7 anos foram atropeladas na Travessa do Maltez, freguesia de Maribas, Esposende.

"Enquanto saíam do carro do pai para ir para a escola, outro veículo, ao passar, tocou numa das meninas, provocando-lhe arranhões e a outra ficou intacta”, contou ao PÚBLICO fonte da GNR de Braga.

Ainda assim, as vítimas tiveram assistência médica no local, confirmando-se que ficaram apenas com ferimentos ligeiros. No entanto, “foram transportadas para o Hospital de Braga por precaução”, adiantou ao PÚBLICO Júlio Melo, Adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende.

“Para o local foram duas ambulâncias socorro e a GNR também esteve presente”. As meninas, que seguiam para a escola com o pai, sofreram o acidente numa zona sem passadeira e “a rua era apertada”, disse Júlio Melo.