Incêndio em prédio no Bairro Alto está em fase de rescaldo

O incêndio deflagrou na tarde desta quinta-feira num prédio no cruzamento entre a Rua do Século e a Calçada do Tijolo, no Bairro Alto, em Lisboa, está em fase de resolução. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, o alerta foi recebido por volta das 14h50, altura em que foram mobilizados para o local cerca de 20 operacionais que foram apoiados por seis viaturas.

A mesma fonte avançou que o prédio era devoluto, não existindo por isso pessoas no interior. As chamas não chegaram a alastrar para as habitações próximas.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.