Funicular dos Guindais e Elevador da Lada concessionados por 2,17 milhões de euros

A Liftech S.A. foi a única empresa a apresentar uma proposta para assumir a gestão do Funicular dos Guindais e do Ascensor da Ribeira do Porto, o chamado Elevador da Lada, e o executivo vai votar a adjudicação na próxima segunda-feira, em reunião de câmara. A proposta, assinada pela vereadora Cristina Pimentel, sugere a concessão pelo valor de 2,17 milhões de euros por um prazo máximo de três anos (entre 2019 e 2022).

Rui Moreira tinha decidido avançar para a contratação em Junho, com voto contra a CDU, assumindo a vontade de gerir este funicular e elevador, incluindo-os num “sistema integrado de ligações cota alta/cota baixa no centro histórico da cidade potenciando desta forma a acessibilidade, a mobilidade e a fixação da população residente nestas zonas da cidade”, lê-se na proposta que depois de ser votada terá ainda de passar pelo crivo do Tribunal de Contas.

O elevador dos Guindais – construído em 1891 e recuperado em 2001 depois de um século de inactividade – é actualmente gerido pela empresa Metro do Porto, mas o contrato está prestes a terminar (2 de Dezembro) e a autarquia entendeu que não deveria haver renovação. O elevador da Lada é, neste momento, operado pelos serviços municipais com o apoio da Domus Social.