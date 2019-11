MP suspeita que Manuel Pinho favoreceu GES na atribuição de PIN à Comporta

O Ministério Público (MP) acredita que o antigo ministro socialista Manuel Pinho terá favorecido o Grupo Espírito Santo (GES) no processo de aprovação das herdades da Comporta e do Pinheirinho como projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN). Para já, estão a ser chamadas testemunhas relacionadas com a empresa Rioforte, que detinha a Comporta, para explicarem os contornos deste projecto.

