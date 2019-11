Greve na Lufthansa cancela seis voos em Portugal

A greve do pessoal de cabine da Lufthansa vai afectar entre esta quinta e sexta-feira, 7 e 8 de Novembro, pelo menos seis voos com origem ou destino em Portugal, quatro em Lisboa e dois no Porto, segundo dados disponíveis no site ANA - Aeroportos de Portugal.

Na página online da ANA, por volta das 11h, surgiu como cancelada no aeroporto de Lisboa a chegada prevista para as 22h50 de hoje do voo da companhia aérea alemã proveniente de Munique.

No aeroporto do Porto foram cancelados o voo proveniente de Frankfurt (que deveria ter aterrado às 11h20) e a partida, com destino a Frankfurt, agendada para as 12h10 de hoje, avança a Lusa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No aeroporto Humberto Delgado serão também cancelados alguns voos na sexta-feira, nomeadamente a partida do voo da Lufthansa com destino a Munique às 6h10 e as chegadas previstas provenientes de Munique (que deveria aterrar em Lisboa às 22h40) e de Frankfurt (previsto para as 22h45).

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou na quarta-feira o cancelamento de 1300 voos, depois de não ter conseguido que o tribunal travasse uma greve convocada pelo sindicato alemão do pessoal de cabina UFO. No total, a greve irá afectar cerca de 180.000 passageiros, precisou a companhia em comunicado.

A greve começou ontem pelas 23h (hora de Lisboa) e irá durar até às 23h de amanhã, 8 de Novembro.