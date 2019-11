China diz que há acordo com EUA para eliminar taxas aduaneiras

A China anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com os Estados Unidos para eliminar gradualmente as tarifas alfandegárias que foram introduzidas às importações durante os meses de guerra comercial entre os dois países.

Em Outubro, os dois países já haviam acordado uma trégua parcial para impedir o agravamento de um conflito que ensombra o crescimento da economia mundial.

Segundo o porta-voz do ministro do Comércio chinês, Gao Feng, citado pela Reuters, houve progressos e a disponibilidade de Washington para eliminar as tarifas alfandegárias foi uma condição fundamental para que isso acontecesse.

“A guerra comercial começou com as tarifas e deve terminar com a sua eliminação”, afirmou Gao, num briefing à imprensa. As duas potências deverão agora eliminar reciprocamente algumas das taxas existentes, para que se atinja a “fase um” de um acordo comercial.

“Se a China e os Estados Unidos atingirem um ‘acordo fase um’, os dois lados terão de reverter as tarifas adicionais na mesma proporção, simultaneamente e com base naquilo que ficar acordado”, afirmou Gao.

O responsável chinês não adiantou mais detalhes sobre que taxas estão em causa, nem o calendário em que as alterações poderão vir a ser concretizadas.

Tão pouco se sabe quando é que este acordo comercial poderá ser oficializado entre os dois países. Segundo a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do processo, a assinatura poderá realizar-se apenas em Dezembro.

“Nas duas últimas semanas, os responsáveis pelas negociações dos dois países tiveram discussões sérias e construtivas para encontrar soluções adequadas para diversas questões”, garantiu Gao Feng.

A Reuters refere ter recebido a informação que os negociadores chineses estarão a pressionar Washington para “eliminar todas as tarifas o mais depressa possível”.

Em causa pode estar o fim das taxas de 15% aplicadas, em Setembro, a produtos avaliados em torno dos 125 mil milhões de dólares (cerca de 113 mil milhões de euros), bem como o de outras, de 25% (introduzidas anteriormente), aplicadas a importações calculadas em torno de 250 mil milhões de dólares (226 mil milhões de euros), de bens como máquinas, semicondutores ou mobiliário.