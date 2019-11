Bruxelas revê em baixa crescimento da zona euro, Portugal resiste

A Comissão Europeia reviu esta quinta-feira em baixa a sua previsão de crescimento da economia da zona euro, mostrando-se particularmente pessimista relativamente ao impacto dos conflitos comerciais na actividade económica do bloco. Mas, em relação a Portugal, Bruxelas assinala o desempenho mais forte que o esperado este ano e mantém, para os anos seguintes, as suas previsões inalteradas.

Nas previsões de Outono da Comissão Europeia agora divulgadas, o crescimento estimado para este ano na zona euro é reduzido dos 1,2% antecipados em Julho para 1,1%, enquanto a previsão de crescimento para o próximo ano passa de 1,4% para 1,2%.

Em contracorrente com a média da zona euro, a estimativa de crescimento da Comissão para Portugal este ano sobe de 1,7% em Julho para 2%. E, relativamente ao próximo ano, Bruxelas não baixou as suas expectativas, mantendo o ritmo de crescimento previsto em 1,7%. Esta foi a primeira previsão da Comissão Europeia desde que o Instituto Nacional de Estatística anunciou a revisão em alta da variação do PIB português em 2018 e nos anos anteriores.

Feitas as contas, de acordo com Bruxelas, Portugal irá agora crescer, já este ano, mais 0,9 pontos percentuais do que a média da zona euro e continuará, tanto em 2020 como em 2021, a convergir, com taxas de crescimento meio ponto percentual acima da média da zona euro. Portugal supera principalmente as maiores e mais ricas economias da zona euro, como a Alemanha e a Itália, ficando ainda atrás de várias economias de menor dimensão e nível de riqueza.