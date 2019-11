Vitória ainda respira na Liga Europa

O triunfo caseiro do Standard Liège frente ao Eintracht Frankfurt, por 2-1, mantiveram o Vitória de Guimarães ainda com hipóteses matemáticas de alcançar o segundo lugar do Grupo F e apurar-se para a fase seguinte da Liga Europa. Com os avançados portugueses Gonçalo Paciência e André Silva no “onze” titular (ficaram em branco e acabaram ambos substituídos), a formação alemã deixou-se apanhar pelos belgas na classificação, ambas com seis pontos, mais cinco do que o conjunto minhoto, com ainda duas partidas para disputar.

Os vimaranenses – que foram a única equipa a tirar pontos ao líder Arsenal nesta fase de grupos - têm, no entanto, possibilidades remotas de prosseguirem na prova e estão dependentes de resultados terceiros. Têm de vencer por mais de um golo os jogos que restam com Liège (em casa) e o Eintracht (fora) e esperar ainda que o Arsenal bata também estes dois adversários.

Quem já garantiu o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa, foram os espanhóis do Sevilha, que foram esta quinta-feira ao Luxemburgo golear o Dudelange, por 5-2, garantindo o primeiro lugar do Grupo A. Na fase seguinte está também o Manchester United que venceu em Old Trafford o Partizan de Belgrado, por 3-0, no Grupo L.

Em frente irão seguir igualmente os suíços do Basileia - que derrotaram em casa os espanhóis do Getafe, por 2-1, no Grupo C -; os escoceses do Celtic – bateram fora a Lazio, por 2-1. No Grupo E; o Espanyol de Barcelona, que goleou os búlgaros do Ludogorets, por 6-0, no Grupo H.