Sporting ganha na Noruega e fica a uma vitória do apuramento

O Sporting está a uma vitória de se qualificar para os 16 avos-de-final da Liga Europa, depois de ter triunfado nesta quinta-feira em Trondheim sobre o Rosenborg por 0-2 em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa. Com este triunfo, mais a derrota do PSV (4-1) na Áustria frente ao Lask Linz, os “leões” subiram ao comando do agrupamento, somando agora nove pontos, mais dois que a equipa de Einhoven e e que os austríacos, sendo que o Rosenborg, ainda sem pontos, ficou afastado da luta. A qualificação “leonina” está agora a uma vitória de distância, que pode acontecer já na próxima ronda, daqui a três semanas, em Alvalade, frente ao PSV.

A cumprir o seu terceiro jogo europeu como treinador do Sporting, Silas apostou num sistema com três centrais e foram dois deles que construíram a jogada do primeiro golo aos 16’. Depois de um canto marcado por Bruno Fernandes, a bola chegou aos pés de Luís Neto, que fez o cruzamento perfeito para Sebastian Coates fazer, de cabeça, o 0-1.

Aos 37’, Doumbia ganhou uma bola no meio-campo, deixou para Bruno Fernandes, que avançou até à área norueguesa, trocou as voltas ao seu marcador e, com o pé esquerdo, fez o 0-2 final.