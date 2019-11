Sérgio Conceição: “O treinador é sempre o culpado”

Depois da derrota na Escócia, Sérgio Conceição admite que a equipa terá de vencer os restantes dois jogos do Grupo G para se manter na competição. Visivelmente desagradado pelo resultado, o treinador do FC Porto diz que agora já só pensa na partida com o Boavista (este domingo) para o campeonato.

“Entrámos bem, entrámos de forma diferente do que o adversário estava à espera, para tentar condicionar a linha média no que é a dinâmica ofensiva do adversário. Tivemos algumas ocasiões na primeira parte, podíamos ter sido mais incisivos”, referiu o técnico português no flash interview, no final da partida.

“Aconteceu a lesão do Pepe, mesmo assim tivemos situações em que podíamos, mais uma vez, junto da baliza, ter rematado com convicção, não esperar tanto tempo. Depois há o lance que me parece penálti e na jogada seguinte sofremos o golo. O que galvanizou o adversário e nos deixou intranquilos”, prosseguiu: “Quando perdemos 2-0 a estratégia nunca é boa, o treinador é sempre o culpado. Pretendia que houvesse segurança no corredor central. Os alas do Rangers jogam muito por dentro, pretendia quebrar dinâmica do adversário também na largura, com Alex Telles e Manafá que jogam muito aberto.”

“Temos quatro pontos, os adversários têm sete pontos, temos de ganhar os dois jogos que faltam. Temos de preparar bem a Liga Europa, mas isso fica para depois, agora temos um jogo importantíssimo no domingo [com o Boavista]”, concluiu.