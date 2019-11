Já há trailer para Soul, o novo filme da Pixar

Pete Docter, o realizador responsável pelos oscarizados Up - Altamente! e Divertida-Mente, está de volta com um novo filme da Pixar. Com Jamie Foxx e Tina Fey nos papéis principais, Soul tem estreia marcada para o ano que vem e segue Joe Gardner, um professor de música nova-iorquino que decide finalmente levar avante a sua paixão: tocar jazz em cima de palcos. Só que, quando isto acontece, cai num esgoto, o que leva a que a sua alma seja separada do seu corpo. Como tal, terá de passar por um curso de almas antes de a sua própria poder finalmente voltar a juntar-se ao seu corpo que ficou na terra. Para tal tarefa, contará com a ajuda de 22, uma jovem alma. É esta a premissa do filme de animação 3D que marcará a primeira vez que um filme da Pixar tem uma pessoa negra no centro. É uma das duas longas-metragens que a Pixar tem planeadas para 2020, sendo a outra Onward, de Dan Scanlon.

O primeiro teaser trailer do filme saiu esta quinta-feira, cheio de perguntas profundas como “Pelo que é que gostarias de ser conhecido na Terra?”, “Queres tornar-te a pessoa que nasceste para seres?” ou “Pelo que é que queres ser lembrado?” Além de Foxx e Fey, que fazem respectivamente de Joe Gardner e 22, Soul tem também com as vozes de Questlove, o baterista dos Roots, a cantora e actriz Phylicia Rashad, de The Cosby Show e Creed, e Daveed Diggs, o rapper do grupo clipping. e do musical Hamilton transformado em actor. A música está a cargo de Jon Batiste, o chefe da banda do Late Show de Stephen Colbert, e de Trent Reznor e Atticus Ross.