Godspeed You! Black Emperor: irritar o rei, esperançar os servos

“There is a devil in this world/ And no angel will save us/ Our relations are sickened and damaged as this upside down world/ They're turning our neighbourhoods into disneylands/ They're building more prisons and doubling their patrols/ At the same time miss Céline Dion sings love songs while our cities burn”. Assim dizia o monólogo que abriu o concerto dos Godspeed You! Black Emperor no prestigiado Royal Festival Hall, em Londres. Corria o ano de 2000 e a música instrumental apocalíptica dos canadianos conquistava sozinha, sem estratégias de promoção, espaços que os Godspeed não poderiam imaginar pouco tempo antes.

