Os Iron Maiden voltam a Portugal em 2020 para um concerto de estádio

Os britânicos Iron Maiden voltam a Portugal a 23 de Julho de 2020 para um concerto no Estádio Nacional no âmbito da digressão Legacy of The Beast, que já em 2018 passou por Lisboa.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela promotora Livecom, que acrescenta que os Within Temptation e os Airbourne serão as bandas de abertura do concerto.

Os bilhetes têm preços que variam entre 60 euros para a bancada sul, 65 euros para o relvado e 70 ou 75 euros para a bancada central. São postos à venda dia 12 nas lojas Fnac, com uma pré-venda exclusiva para os membros do clube de fãs da banda a decorrer online.

Os Iron Maiden são presença assídua nos palcos portugueses, tendo actuado mais recentemente em 2018, 2016 e 2013 na Altice Arena, por exemplo.