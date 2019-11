Erupção vulcânica forma nova ilha no arquipélago do Tonga

Em quinze dias, o arquipélago do Tonga perdeu uma ilha e ganhou outra, ainda maior do que a anterior. A nova ilha foi formada por uma erupção vulcânica submarina, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira por vários geólogos tonganeses.

Os cientistas acreditam que a nova ilha é pelo menos três vezes maior do que a ilha que se afundou com a erupção. De acordo com um relatório dos Serviços Geológicos norte-americanos, que citam o site neozelandês GeoNet, as estimativas dos cientistas apontam para que a nova ilha tenha cerca de 100 metros de largura e 400 de comprimento.

Situa-se entre as ilhas de Kao e Late, no grupo norte do arquipélago, a cerca de 120 metros a oeste da agora submersa ilha de Lateiki, também ela formada por uma erupção, em 1995. A sua formação deverá ter começado na segunda quinzena de Outubro.

Esta área é propensa a sismos e actividade vulcânica. Afinal, o arquipélago Tonga situa-se no Anel de Fogo do Pacífico, uma área em forma de ferradura de cerca de 40 mil km de grande actividade geológica na bacia deste oceano, onde há uma sucessão quase contínua de fossas oceânicas, arcos vulcânicos e movimentos de placas tectónicas, que dão origem a sismos e vulcões e por vezes tsunamis.

Cerca de 90% de todos os sismos e 81% dos grandes terramotos acontecem ao longo deste Anel e 23 dos 25 maiores vulcões do mundo encontram-se aqui.

No final do ano de 2014, uma erupção submarina também criou outra ilha no mesmo arquipélago, que agora serve de morada a várias aves selvagens e plantas.