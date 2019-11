Encontradas as primeiras armadilhas para mamutes

Antropólogos mexicanos anunciaram a descoberta de duas fossas usadas para apanhar mamutes com cerca de 15 mil anos, noticia a agência Associated Press (AP). Nessas fossas, encontraram ossos de pelo menos 14 mamutes. Estas são as primeiras armadilhas para mamutes a serem descobertas em todo o mundo, segundo o site da BBC.

Com cerca de 1,7 metros de profundidade e cerca de 25 metros de diâmetro, as fossas foram encontradas nas proximidades de Tultepec, uma cidade localizada a norte da Cidade do México. Nessas armadilhas encontraram-se mais de 800 ossos de mamutes pertencentes a pelo menos 14 destes animais. “Alguns animais foram aparentemente mutilados”, refere a AP. Também foram descobertos vestígios de um cavalo e de um camelo.

De acordo com investigadores do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) do México, as fossas foram descobertas durante escavações num sítio que estava a ser usado como aterro. O alerta para este achado foi dado ao INAH por trabalhadores desse local que encontraram alguns vestígios de mamutes, contou esta quarta-feira o jornal mexicano El Universal.

Os investigadores do INAH consideram que esta descoberta significa que as caçadas a estes mamíferos eram planeadas. “Os primeiros caçadores podem ter conduzido mamíferos do tamanho de elefantes até a armadilhas através do uso de tochas e galhos”, indica-se na BBC, adiantando-se que, até agora, os arqueólogos pensavam que os primeiros humanos apenas matavam mamutes se estes animais estivessem já caídos em armadilhas ou feridos. Contudo, esta descoberta pode indicar que a caça era planeada.

Para Diego Prieto Hernández, director-geral do INAH, esta descoberta “representa um marco e um ponto de viragem no que até agora só se poderíamos imaginar sobre a interacção entre caçadores-recolectores” e estes animais enormes, disse à BBC.

Falta agora fazer análises com radiocarbono para se confirmar a idade dos mamutes. Para quem quiser ver estes ossos, Pedro Nava (coordenador nacional de arqueologia do INAH) refere que serão exibidos no Museu do Mamute, em Tultepec, mas que isso ainda demorará, informou o El Universal.