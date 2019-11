Porque é que uma rapariga não há-de gostar de engenharia informática?

Rita Pereira sempre quis estudar no Instituto Superior Técnico de Lisboa, como os avós e uma tia de que muito gosta. Entusiasmada com a robótica, escolheu o curso de Engenharia de Informática e Computadores. Ao entrar, a rapariga de 18 anos deparou-se com um enorme desequilíbrio de género. “Somos 30 raparigas e 190 rapazes.”

