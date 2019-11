Estado condenado a pagar 55 mil euros a britânica presa ilegalmente quase quatro meses

O Estado português foi condenado recentemente a pagar 55 mil euros a uma jovem britânica que esteve ilegalmente privada da liberdade durante quase quatro meses, entre Abril e Agosto de 2017. Sophie Grey, então com 25 anos, estava em Portugal de férias com o namorado e um amigo, quando estes se envolveram num diferendo com militares da GNR de Colares, em Sintra. Acusada de ter atiçado dois cães contra um polícia, de o empurrar e insultar, a britânica também acabou detida.

