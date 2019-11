Comerciante português assassinado a tiro na Venezuela

Um comerciante português de 57 anos de idade foi assassinado a tiro na localidade de San Vicente, Girardot, um dos municípios mais povoados do estado venezuelano de Arágua, 110 quilómetros a oeste de Caracas, segundo fontes policiais. As mesmas fontes referiram que o assassínio ocorreu na terça-feira, às 10h40 locais (15h10 em Portugal continental).

O comerciante circulava na sua viatura quando foi atacado a tiros por grupo armado, tendo sido atingido na cabeça, no peito e no estômago. A viatura bateu contra uma residência e a vítima foi levada para o Ambulatório 23 de Enero, onde deu entrada já sem vida.

A polícia investiga vários cenários possíveis, um dos quais o de que o comerciante estaria na zona porque pretendia comprar um carro novo, que pagaria com moeda estrangeira, e teria sido interceptado pelos atacantes, e outro de que o carro em que seguia teria sido confundido com uma viatura da polícia. É considerada ainda a hipótese de os atacantes terem tentado, sem sucesso, roubar a viatura do comerciante português.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na Venezuela, são frequentes as queixas da população sobre a alta criminalidade no país, uma situação que afecta tanto cidadãos nacionais como estrangeiros. Nos últimos tempos, a polícia tem advertido os cidadãos sobre vendas fraudulentas de viaturas, em que os alegados proprietários exigem o pagamento em moeda estrangeira.