Quão surdo quer João Miguel Tavares continuar a ser?

João Miguel Tavares (JMT) tem amplo espaço/tempo de crítica no PÚBLICO e é a partir desse espaço privilegiado que JMT tece o seu ataque à gaguez da deputada Joacine Katar Moreira (JKM). É um alvo fácil para JMT, que mais não faz do que projetar, em modo ventríloquo, desconforto, desconfiança, discriminação.

Há falhas no argumento de JMT.

A asserção de JMT, “não há democracia sem debate”, ou seja, sem fala, sem discurso, é correta, mas não se aplica ao caso da deputada JKM, que está munida de todas as ferramentas para discursar no Parlamento e fora dele. As suas ferramentas têm uma sonoridade outra, que certamente causará desconforto a muitos ouvidos, mas JKM não carece de ferramentas.

Convém lembrar que não há democracia sem escuta. Escutar é um exercício de cidadania e participação. A escuta ocupa tempo e espaço e é uma expressão de cidadania. JMT centra a sua crítica na fala e na fluência discursiva de JKM. É urgente que pensemos na fluência dos ouvidos de quem nos representa no Parlamento e no espaço público português. Como Andrew Dobson defende em Listening for Democracy, “listening is an expression of power, being heard is a conferring of power” [“escutar é uma expressão de poder, ser escutado é uma concessão de poder”, p.22].

A recusa da escuta porque JKM “não tem um mínimo de fluência discursiva”, segundo as palavras de JMT, é uma forma de negar o poder de JKM. É um argumento desonesto e paternalista. Como define JMT “um mínimo de fluência discursiva”? Tem JMT conhecimento e autoridade para definir a fluência discursiva de JKM?

Outra expressão do paternalismo de JMT é quando este afirma que JKM sofre “horrores com aquela exposição.” Seria bom que JMT elucidasse sobre o seu conhecimento íntimo dos dramas existenciais da deputada JKM.

Sobre o corpo de JKM ser uma “urna de desvantagens”, segundo as palavras de JMT: há toda uma genealogia de representações que denigre mulheres e homens africanos e afrodescendentes e que busca o seu silenciamento e invisibilidade. Não há aqui nada de novo. JMT perpetua todo esse paradigma de representações e estereótipos.

JKM não é apenas um corpo e o seu corpo não é um conjunto de desvantagens. Ela é “urna” de esperança e promessa numa sociedade que se pode imaginar e assumir plural.

Vai ser necessário toda uma aprendizagem de escuta que requer outros ouvidos e um outro tempo de escuta. Tempo de escuta e tempo de fala que nos permita concentrar na mensagem e no conteúdo. Recusar a escuta da palavra de Joacine Katar Moreira só mostra quão surdos são os ouvidos daqueles que insistem em olhar para o lado do seu desconforto pessoal.

Há que ter um posicionamento ético antes de se reivindicar um posicionamento político. Abrir os ouvidos, abrir-se à escuta, é um posicionamento ético. Quão surdo quer João Miguel Tavares continuar a ser?

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico