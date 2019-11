Parlamento tem que eleger 82 representantes para 19 entidades, incluindo Conselho de Estado

A lista é extensa e inclui actualmente 19 entidades, num total de 82 membros. São as eleições que a Assembleia da República tem para fazer nos próximos meses para escolher os seus representantes em entidades externas, como, por exemplo, cinco elementos para o Conselho de Estado (o órgão de consulta do Presidente da República) que podem ou não ser deputados; sete vogais e três suplentes para o Conselho Superior da Magistratura; cinco membros e três suplentes para o Conselho Superior do Ministério Público; um elemento de cada grupo parlamentar para a Comissão Nacional de Eleições; o presidente do Conselho Económico e Social (que deu longa polémica em 2016, porque o PS queria impor Correia de Campos e o PSD, partido mais votado, defendia ter direito a escolhê-lo); dois deputados para o Conselho Superior de Segurança Interna e também para o Conselho Superior de Defesa Nacional; e ainda quatro deputados (dois membros e dois suplentes) para o Conselho Superior de Informações.

