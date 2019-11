PAN fará parte de todas as comissões parlamentares

O PAN - Pessoas, Animais, Natureza, que passou de um para quatro deputados em Outubro, vai estar presente em todas as 14 comissões parlamentares cuja constituição o plenário da Assembleia da República aprova nesta quarta-feira à tarde. O partido segue assim a linha dos restantes grupos parlamentares maiores que o seu.

Já o PEV, com apenas dois deputados, preferiu escolher quatro comissões: a de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação; a de Agricultura e Mar; a de Educação, Ciência, Juventude e Desporto; e a de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Os deputados André Ventura e Joacine Katar Moreira vão encontrar-se na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O deputado do Chega integra ainda a Comissão de Orçamento e Finanças, onde está também o deputado da Iniciativa Liberal, e a de Saúde. João Cotrim de Figueiredo senta-se ainda nas comissões de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Joacine Katar Moreira vai pertencer também às comissões parlamentares de Assuntos Europeus e de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

A tomada de posse das 14 comissões está agendada para esta quinta-feira e os trabalhos começam no dia seguinte. Na distribuição das presidências das comissões, o PS ficou com oito, o PSD cinco e o Bloco uma. Os socialistas ficam com pastas como a Defesa (numa altura em que a hipótese de uma nova comissão de inquérito a Tancos ainda paira no ar), Orçamento e Finanças (que era liderada pelo PSD na legislatura anterior), Saúde (que nos próximos meses ainda vai apanhar com as “sobras” da regulamentação da Lei de Bases da Saúde) e Transparência.