Dos 230 deputados eleitos há um mês, 28 já não estão no Parlamento

Há precisamente um mês, os portugueses elegeram 230 deputados para a Assembleia da República, mas esta quarta-feira, quando se iniciam os trabalhos regulares do plenário – sem contar com as sessões mais especiais da posse, no dia 25, e as da discussão do programa do Governo, na passada semana -, já há 28 caras diferentes das eleitas nas bancadas do hemiciclo. Uma parte dos eleitos nunca foram ao Parlamento e outros foram apenas no primeiro dia, a véspera da posse do executivo.

Continuar a ler