Há 4500 euros para estudantes da FAUP e da ESAD imaginarem os espaços comuns do Brasília

Não podem mexer nas históricas escadas rolantes do Shopping Center Brasília, no Porto, mas os estudantes poderão remodelar as guardas e caixas de luz dos vãos das primeiras escadas mecanizadas no país. O centro comercial Brasília quer requalificar as áreas comuns públicas do edifício e lançou um concurso de ideias em parceria com a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e a Escola Superior de Artes e Design.

Os estudantes inscritos nestas instituições podem candidatar-se a um prémio de 4500 euros. Para isso, devem inscrever-se no concurso “A tua ideia faz parte" até 25 de Novembro e depois submeter o projecto para a requalificação dos espaços comuns do shopping na rotunda da Boavista até 19 de Janeiro de 2020. Além do primeiro prémio pode haver quatro menções honrosas que “terão um prémio máximo de mil euros”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No futuro projecto de remodelação, estão previstas “intervenções e modernizações tecnológicas” como a instalação de sinalética em todos os pisos e de wi-fi na área comum; a “substituição integral de tectos falsos e remodelação da iluminação de corredores" ou o “polimento e vitrificação do pavimento”, lê-se no regulamento.

Os candidatos deverão apresentar a memória descritiva da proposta, bem como “peças desenhadas que definam com o máximo de clareza e objectividade as obras a realizar”, uma lista dos “materiais, acessórios e equipamentos previstos no projecto"; uma estimativa orçamental e o prazo previsto de elaboração do projecto. O estudante vencedor poderá integrar a equipa que avançar com a primeira obra de remodelação dos espaços comuns do Brasília em 43 anos.

Mais populares A carregar...

O júri do concurso será presidido por um membro da administração do condomínio e terá ainda um representante da Comissão Consultiva do Condomínio, um membro da Associação dos Comerciantes do Brasília e uma “reconhecida personalidade do Porto”, ainda a ser nomeada pelos restantes membros do júri. Algumas das propostas submetidas vão ser expostas no centro comercial durante o período de deliberação, antes da entrega dos prémios prevista para 6 de Fevereiro. O novo Brasília deverá abrir portas em 2021.