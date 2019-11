O género, as profissões e a educação



Desde que o homem introduziu a máquina na indústria, na primeira revolução industrial, que a mulher foi tomando lugar na produção. Os capitalistas quando introduziram as máquinas para aumentar a produção também viram a forma de reduzir custos salariais, colocando mulheres no lugar dos mestres oficiais, devido à menor exigência da força para a manipulação das máquinas a vapor. Com a 2.ª revolução industrial e electrificação da produção, mais fácil se tornou a substituição do homem pela mulher. Com a Primeira Guerra Mundial e a necessidade de substituir os homens mobilizados para a guerra pela mulher, acentuou-se o alargamento da entrada da mulher na produção. Com a 3.ª revolução industrial, com a informática, generalizou-se a participação da mulher na produção. Em consequência desta evolução, hoje discute-se as questões de género, os salários, etc. na produção. Em conclusão, estamos a descobrir que aparte a maternidade, toda a actividade humana pode ser comum aos homens e às mulheres. Perante isto, será lógico discutir as questões de género na educação? Claro que é, porque se a actividade produtiva mudou, as mentalidades não mudaram assim tanto, a mentalidade do homem caçador/recolector ainda se mantém.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Os bons e os maus deputados

Os deputados exercem o seu mandato como podem: o gago, gaguejando; o bem-falante, floreando; o coxo, demorando; e o especialista, complicando. Ora, pode o deputado ter características que dificultem o exercício de alguns aspectos da sua função e ainda assim exercê-la? Pode o gago lutar com as palavras no alto da tribuna parlamentar e ainda assim ser a voz dos votos que conquistou? Pode o bem-falante tanto falar e com tantos adornos, mas ser concreto e singelo nas suas propostas? Pode o coxo demorar, demorar e demorar a chegar ao hemiciclo e, quando chegar, resolver os males da sociedade? Pode o especialista aprofundar e tecnocratizar os assuntos, mas ser honesto e trabalhador, representante atencioso dos cidadãos?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os deputados fazem o que podem, como podem, se forem bons deputados. Se forem maus deputados, é porque não fazem o que devem. Os bons e os maus deputados. Os bons têm características de todos conhecidas: são honestos, trabalhadores, justos e por aí adiante. Os maus, esses, não as têm. Julgar os deputados por outras características que não estas é diminui-los a uma caricatura e é não perceber a importância do carácter universal da capacidade eleitoral passiva. Se o gago luta com as palavras, é preciso ter paciência; se o bem-falante não se cala, há que ouvir; se o coxo demora, espere-se; se o especialista complica, que esclareça.

Claro que era mais fácil se ninguém tivesse dificuldades: que o gago tivesse fluência; o bem-falante, comedimento; o coxo, pernas de atleta; o especialista, inteligibilidade.

Alberto Sousa, Varsóvia