Salas de convívio do hospital de Braga vão ser melhoradas com apoio da sociedade civil

Alguns dos espaços do Hospital de Braga são “frios e impessoais”, nos quais os doentes “sentem pouco acompanhamento e estão muitas vezes sós”, disse o presidente da unidade de saúde, João Oliveira, durante a apresentação de um projecto que vai remodelar 15 salas de convívio e de refeições, espalhadas por vários serviços, com excepção da pediatria e da cardiologia, cujos espaços equivalentes já foram melhorados.

A iniciativa, designada “A Nossa Sala”, parte da Liga de Amigos do Hospital de Braga, que já assegurou as verbas necessárias para as obras poderem avançar em 2020 – o custo total situa-se entre os 40.000 e os 45.000 euros, já que cada sala exige um valor entre os 2.500 e os 3.000, revelou a presidente da associação fundada em 2016, Felisbela Lopes.

Depois de saber que as salas para doentes “precisavam de alguma reformulação”, acrescentou a responsável, a Liga decidiu financiar as obras de uma sala com um jantar solidário numa unidade hoteleira da cidade, agendado para a próxima sexta-feira, com mais de 150 inscritos, mas, para os restantes espaços, contou com a ajuda de 15 entidades da cidade, desde o Sporting de Braga a várias empresas. “Ouvimos a sociedade civil de Braga para perceber se as pessoas eram sensíveis a essa carência. Foi muito fácil garantir as verbas”, assumiu Felisbela Lopes.

Além do espaço para refeições, as salas vão também ter espaços lúdicos, onde os doentes possam conviver uns com os outros e também com os profissionais de saúde, de acordo com os desenhos elaborados por um gabinete de arquitectura de interiores. Já as paredes vão ser decoradas com desenhos dos alunos do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga. “Não queríamos uma sala muito dispendiosa, mas queríamos ver recriado um ambiente semelhante ao que temos em casa”, explicou a presidente da associação.

Há, no entanto, pormenores da remodelação que podem variar de acordo com a finalidade de cada um dos serviços, como o da oncologia, que exige um ambiente de maior proximidade entre profissionais de saúde, doentes e os seus familiares. “Esta sala poderá estar ao serviço da transmissão de más notícias”, admitiu.

Orientado para a humanização dos espaços do hospital, o projecto, acrescentou Felisbela Lopes, enquadra-se na missão da Liga de Amigos, associação com perto de 200 sócios, de valorizar não só o cuidado com os doentes, mas também com os seus familiares e com quem lá trabalha.