National Geographic mostra-nos a Europa Vista de Cima

Com estreia em Portugal marcada para 10 de Novembro, Europa Vista de Cima é uma das novas superproduções televisivas da National Geographic e promete levar-nos por “alguns dos marcos culturais e geograficamente mais impressionantes” do continente, num retrato entre a “tradição, a engenharia e a natureza”.

Filmada ao longo de um ano em vários pontos, tanto nos dará a ver a “mudança das estações em segundos” como os campos holandeses de tulipas a explodirem em cores ou as cataratas das Dolomitas a gelarem.

A cada domingo, haverá um novo episódio desta série documental. A primeira “viagem aérea espectacular” é sobre a Itália, com voos sobre Veneza, a pesca na Sicília ou “uma escola de Inverno para supercarros”.

Seguem-se a Alemanha (no dia 17; garantem-se visões de pássaro de “uma fábrica do tamanho de uma cidade, um castelo digno de um conto de fadas e o maior veículo terrestre do planeta”) e a Holanda (dia 24, por entre “moinhos antigos, estufas futuristas e a maior fogueira do mundo”).

A primeira temporada, que tem seis episódios, prossegue em Dezembro com o Reino Unido, Espanha e Polónia. E para quando uma “viagem aérea espectacular” em Portugal? Ainda não foi confirmada, restando-nos aguardar por novidades sobre as próximas temporadas.

A série estreia novos episódios aos domingos, às 22h30, no National Geographic Channel.