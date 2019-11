Contribuição de Portugal no próximo quadro financeiro sobe para dois mil milhões ao ano

No cenário proposto pela Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, as transferências de Portugal para os cofres comunitários aumentam ligeiramente para se fixar numa média anual de 2,01 mil milhões de euros, correspondentes a 0,98% do Rendimento Nacional Bruto — um acréscimo face ao valor actual de 1,69 mil milhões de euros, ou 0,88% da riqueza nacional, que se deve parcialmente à inflação e ao crescimento económico do país. Mas que também tem a ver com a necessidade de compensar a perda das contribuições do Reino Unido e o financiamento de novas políticas no próximo ciclo orçamental.

