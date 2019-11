V. Guimarães impõe empate ao Arsenal com golo acrobático

Não foi um remake do recente embate travado no Emirates, mas teve muitos pontos em comum. Tal como em Inglaterra, o V. Guimarães até controlou parte do encontro no D. Afonso Henriques, criou boas ocasiões, colocou a bola nas redes mas recolheu aos balneários, no final da partida, sem o triunfo. Desta vez, porém, na 4.ª jornada do Grupo F, os minhotos empataram com o Arsenal (1-1) e somaram o primeiro ponto na Liga Europa.

Mustafi inaugurou o marcador para os ingleses aos 80’, com um forte cabeceamento na sequência de um livre indireto, mas o Vitória ainda foi a tempo de ripostar. Aos 90’, depois de uma arrancada tremenda de Marcus Edwards, Bruno Duarte finalizou com um pontapé de moinho que valeu o empate aos minhotos.