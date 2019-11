Sporting vai continuar a mudar o sistema táctico

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, garantiu que os “leões” vão continuar a utilizar “diferentes sistemas tácticos”, ainda que tenha salientado que “isso não muda a ideia de jogo nem a intenção de domínio, independentemente do adversário”.

Nesta quarta-feira, na antevisão do jogo frente ao Rosenborg, da Liga Europa, o técnico “leonino” recusou, ainda, ter receio do frio escandinavo ou do adversário. “Não temos receio de nada. Não temos receio do frio, do adversário, nem de nós próprios. Temos muitas horas de trabalho e de treino, e isso dá-nos confiança para encarar qualquer momento competitivo”, afirmou, em conferência de imprensa.

Sobre o Rosenborg, Ferro lembrou que “o jogo em Alvalade foi muito difícil”. E detalhou as competências dos noruegueses: “É um adversário forte e competitivo, com valências a nível físico e qualidade individual de alguns dos seus jogadores, que nos vão criar dificuldades, mas estamos preparados para elas”.