Sérgio Conceição: “Cabe-nos fazer mais para vencer”

Sérgio Conceição projectou, esta quarta-feira, em Glasgow, o jogo da quarta ronda do Grupo G da Liga Europa, agendado para as 20 horas desta quinta-feira, no Ibrox Stadium, frente ao Rangers, último adversário dos portistas (1-1 no Dragão) na competição. Trata-se de uma equipa que não perdeu qualquer das últimas 14 partidas caseiras na Europa e que “se vencer, poderá ficar numa posição privilegiada para atingir os 16 avos-de-final”, constatou o técnico do FC Porto.

Sérgio Conceição mantém, apesar do empate no jogo da terceira jornada, frente à equipa escocesa, a convicção de que os “dragões” só terão de comprovar em campo o “favoritismo” que podem reclamar se atendermos à história e currículo internacional dos dois clubes.

Sem Marega, que ainda não entra nas opções de Conceição, o técnico português reagiu com alguma rispidez à questão da previsibilidade da equipa. “Com o Marega éramos previsíveis. Sem o Marega, somos previsíveis”, contestou, perguntando como é que uma equipa é tão previsível marca tantos golos e sofre tão poucos.

Conceição não deu grande abertura às questões tácticas, admitindo apenas que as mexidas são determinadas pelo “momento dos jogadores e pela estratégia para cada jogo”. “Só depois escolho o onze que me dá mais garantias”, rematou, evitando comentar as declarações do técnico do Rangers sobre questões como a pressão estar do lado português.

“O FC Porto está habituado a disputar a Liga dos Campeões. Este ano não foi possível e temos que nos centrar na Liga Europa”, referiu, classificando o grupo dos portistas como equilibrado.

“Não é fácil ganhar na Europa, as equipas são muito competitivas. Há qualidade e o Rangers tem um conjunto defensivamente agressivo e competitivo e dinâmico no ataque. Temos que estar preparados e melhorar alguns aspectos que não estiveram tão bem no Dragão. Cabe-nos fazer mais para vencer”.