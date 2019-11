Portugal apura-se no Europeu sem perder qualquer set

Três adversários, três triunfos por 3-0 sem perder qualquer set e, como se esperava, Portugal apurou-se em masculinos e feminino para a fase seguinte do EPA European Championships, competição que está a ser disputada no Lisboa Racket Centre. Para esta quinta-feira estão marcados os quartos-de-final do torneio de duplas, onde vão estar sete pares portugueses em competição.

A ausência da França e a Itália da prova – os dois países optaram por disputar em Roma o XI European Padel Championship, competição organizada pela Federação internacional de Padel (FIP) – fazia antever um passeio para Portugal e Espanha na fase de grupos, e a expectativa confirmou-se. Com um percurso semelhante ao da selecção espanhola, a equipa nacional masculina e feminina não teve qualquer dificuldade em avançar para a fase seguinte, vencendo todos os jogos sem ceder qualquer parcial.

Após derrotar na véspera, na primeira jornada, a Alemanha, a selecção feminina portuguesa defrontou na segunda ronda do Grupo B a Bélgica, o rival teoricamente mais difícil, mas no total das três partidas as belgas apenas conseguiram vencer 14 jogos: Ana Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues ganharam por 6-1 e 6-4; Sofia Araújo e Leninha Medeiros ultrapassaram as adversárias com os parciais de 6-0 e 6-3; Margarina Fernandes e Patrícia Ribeiro triunfaram com um duplo 6-3.

A fechar a fase de grupos, o confronto entre Portugal e Irlanda nem teve história. Mesmo sem contar com as duas melhores jogadoras (Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo), as portuguesas derrotaram as irlandesas nas três partidas pelo mesmo resultado: 6-0 e 6-0.

Garantido o 1.º lugar do Grupo B, Portugal apura-se directamente para as meias-finais, onde vai defrontar o vencedor do confronto entre a Suécia e a Suíça.

Nos homens, o filme foi idêntico. Já com um triunfo no dia anterior contra a Irlanda com 6-0 em todos os sets, Portugal começou por defrontar a Suíça e também não teve dificuldades: um duplo 6-0 para Diogo Rocha e Ricardo Martins; um duplo 6-1 para as duplas Miguel Oliveira/Vasco Pascoal e João Bastos/Diogo Shaefer.

A fechar o dia, o rival foi a Finlândia e o grau de exigência continuou a ser muito baixo: três vitórias em seis sets (6-2 e 6-1; 6-0 e 6-3; 6-1 e 6-1) e apuramento para os quartos-de-final, onde o rival deverá ser a Polónia.