Bayern e Juventus são os primeiros apurados

Bayern Munique e Juventus garantiram nesta quarta-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os bávaros triunfaram nesta quarta-feira sobre o Olympiacos por 2-0, em jogo da quarta jornada do Grupo B. Com esta quarta vitória em outros tantos jogos, a formação bávara passou a ter 12 pontos e, para além do lugar na fase seguinte, garantiu ainda o primeiro lugar do agrupamento e, por arrasto, o estatuto de cabeça-de-série no sorteio.

Tal como já tinha acontecido na Grécia há duas semanas (onde venceram por 2-3, depois de terem estado a perder por 1-0), os bávaros tiveram grandes dificuldades no Allianz Arena perante a equipa orientada por Pedro Martins e que teve três portugueses no “onze” inicial – José Sá, Ruben Semedo e Daniel Podence.

No jogo que marcou a estreia do interino Hans-Dieter Flick no banco, após a demissão de Nico Kovac, os bávaros só conseguiram chegar ao triunfo aos 69’, com Robert Lewandowski a fugir à marcação de Semedo antes de bater José Sá pela primeira vez. Já perto do fim, aos 89’, Ivan Perisic fez o 2-0 apenas um minuto depois de ter entrado para o lugar de Gnabry.

Se os bávaros já garantiram o seu lugar, o Olympiacos, mesmo com apenas um ponto em quatro jornadas, ainda não está totalmente fora da luta pelos “oitavos”, mas não depende só de si, e a matemática ficará mais fácil ou mais difícil consoante o que acontecer no outro jogo do grupo, em Belgrado, entre o Estrela Vermelha e o Tottenham.

No Grupo D, a Juventus deixou para o apuramento para o tempo de compensação. Um golo de Douglas Costa ao cair do pano garantiu a vitória aos italianos por 1-2 na Rússia frente ao Lokomotiv de Moscovo. A “vecchia signora” passou a ter dez pontos e ficou sozinha na frente do agrupamento, seguida de Atlético Madrid, que pode, também nesta quarta-feira, garantir o seu lugar na visita ao Bayer Leverkusen – uma vitória dá o apuramento aos “colchoneros” e deixa o Lokomotiv fora da luta.

A Juventus chegou cedo à vantagem em Moscovo. Aos 4’, um livre de Cristiano Ronaldo foi na direcção da baliza, o guardião Guilherme parecia ter o lance controlado, mas deixou a bola escapar por baixo das pernas e Aaron Ramsey foi lá confirmar o 0-1 em cima da linha – a UEFA deu o golo ao galês, em vez de creditar mais um na conta europeia de CR7.

Alimentado por excelentes exibições de Éder e João Mário, o Lokomotiv nunca se encolheu no jogo e justificou em pleno o golo do empate aos 12’, por Miranchuk. A formação russa pareceu quase sempre mais perto do golo, mas foi a Juventus, já sem Ronaldo em campo (saiu aos 81’ para dar o lugar a Dybala), a garantir o triunfo, com um golo de Douglas Costa.