A Atalanta não teve medo do gigante inglês

Numa semana que irá acabar com uma visita a Anfield, o Manchester City passou um mau bocado em San Siro para a Liga dos Campeões, mas pode dar-se por muito satisfeito com o empate que alcançou (1-1) frente à Atalanta na quarta jornada do Grupo C. Com este empate, mais o empate cheio de golos na Croácia (3-3) entre o Dínamo de Zagreb e o Shakthar Donetsk de Luís Castro, fica tudo em aberto no agrupamento, sendo que, para já, os “citizens” estão com pé e meio nos oitavos-de-final por causa dos dez pontos que levam em quatro jornadas. E a matemática deixa os italianos, que conquistaram o seu primeiro ponto, ainda a sonhar com um lugar na fase seguinte.

Tudo parecia fácil para os homens de Guardiola na primeira parte. Raheem Sterling colocou os “citizens” em vantagem aos 7’ e o jogo pareceu sempre controlado pelo campeão inglês, sem grande resposta do adversário. E foi com alguma displicência que Gabriel Jesus falhou um penálti aos 43’, atirando ao lado e sem grande convicção. Depois, foi um jogo completamente diferente. Com Bravo no lugar de Ederson nas redes do City, foi a Atalanta a surgir com disposição de fugir à sombra dos zero pontos e atacou com tudo. Pasalic fez o golo do empate aos 49’ e deu outro ânimo à formação italiana.

Num desses lances mais perigosos, aos 81’, Ilicic foi derrubado por Claudio Bravo fora da área, com o árbitro a dar ordem de expulsão ao guarda-redes chileno. Sem mais guarda-redes no banco, Guardiola fez entrar Kyle Walker para a baliza e o habitual lateral direito do City ainda segurou um livre directo rasteiro de Malonovsky, não com muita segurança, mas com eficácia. Depois, a Atalanta perdeu gás, o City defendeu-se bem e Walker já não teve mais trabalho relevante na baliza.

No Grupo A, o Paris Saint Germain também continuou a sua carreira perfeita, com um triunfo por 1-0 no Parque dos Príncipes sobre o Club Brugge. Um golo do argentino Mauro Icardi bastou para o campeão francês alcançar a sua quarta vitória e garantir um lugar nos jogos a eliminar. Mais expressiva foi a vitória do Real Madrid no Bernabéu sobre o Galatasaray, um 6-0 que deixou os “merengues” bem posicionados no agrupamento, agora com sete pontos. Foi uma goleada quase toda construída na primeira parte, com o jovem brasileiro Rodrygo a marcar aos 4’ e aos 7’, seguindo-se, depois, um penálti convertido por Sérgio Ramos aos 14’, com Karim Benzema a fazer o 4-0 aos 45’, o seu primeiro golo da temporada na Champions. O francês voltou a marcar aos 81’ e, em cima dos 90’, Rodrygo fez o seu terceiro do jogo.

No Grupo B, o primeiro lugar ficou entregue ao Bayern Munique, que triunfou no Allianz Arena por 2-0 sobre o Olympiacos, mas o segundo lugar ainda pode ser de qualquer uma das outras três equipas. Para já, quem está em vantagem é o Tottenham, que passou a ter sete pontos com a goleada por 0-4 ao Estrela Vermelha. Giovani Lo Celso abriu o marcador aos 34’, com o coreano Son a dar outra expressão ao triunfo dos londrinos aos 57’ e 61’. Cristian Eriksen fechou as contas do jogo aos 85’.

No Grupo D, depois de a Juventus ter carimbado o passaporte para os “oitavos” com um triunfo em Moscovo por 1-2 sobre o Lokomotiv, a luta pelo outro lugar de qualificação será a três, depois do Bayer Leverkusen ter conseguido os seus primeiros pontos na competição com um triunfo caseiro sobre o Atlético Madrid por 2-1.