V. Guimarães impõe empate ao Arsenal com golo acrobático

Não foi um remake do recente embate travado no Emirates, mas teve muitos pontos em comum. Tal como em Inglaterra, o V. Guimarães até controlou parte do encontro no D. Afonso Henriques, criou boas ocasiões, colocou a bola nas redes e viu o marcador alterar-se na recta final, mas recolheu aos balneários sem o triunfo. Desta vez, porém, na 4.ª jornada do Grupo F, os minhotos salvaram um ponto diante do Arsenal (1-1), o primeiro que somam na Liga Europa.

Numa tarde chuvosa, a primeira parte deste encontro antecipado foi disputada sem muita intensidade. De um lado, as segundas linhas de um Arsenal disposto em 3x4x3, a superiorizar-se na posse, ainda que circulando a bola maioritariamente em zonas baixas do terreno. Do outro, um Vitória em 4x3x3 a apostar na velocidade de Davidson e Marcus Edwards pelas alas e a controlar o risco, procurando reagrupar-se rapidamente no momento da perda.

É verdade que não houve grandes investidas à área contrária no primeiro tempo, mas ainda assim foram os minhotos que estiveram mais perto do golo, sempre de meia distância. Davidson assustou o guarda-redes com um remate em arco, Victor García testou a segurança de Martínez pelo solo e Pepê protagonizou o momento de maior frisson, ao acertar no ferro.

O Arsenal, confortável na liderança do grupo, geria o próprio destino sem pressa e Unai Emery foi lançando peças mais influentes ao longo do segundo tempo - primeiro Guendouzi, depois Lacazette, por fim Lucas Torreira. Ivo Vieira, por seu lado, refrescou o meio-campo com Poha e injectou um pouco mais de fantasia no ataque, com Rochinha no lugar de Davidson.

Sem aproximações verdadeiramente perigosas à baliza (a excepção foi uma transição ofensiva em que Edwards decidiu mal, depois de ter conseguido ganhar a linha final), foi de bola parada que o marcador começou a funcionar. Tal como no encontro da 3.ª jornada, em que o Arsenal tinha feito dois golos de livre, a história repetiu-se. Desta feita foi um livre indirecto que o central Mustafi, de cabeça, transformou no 0-1, aos 80’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Vitória, porém, ainda tinha uma vida para jogar. E partiu para cima do rival correndo mais riscos e jogando ainda mais à largura. Edwards, uma vez mais ele, arrancou de forma tremenda pela direita, entrou na área e cruzou para o segundo poste. A bola foi devolvida de cabeça para o centro da área e Bruno Duarte, com um pontapé de moinho, assinou o empate. Um remate de autor, aos 90’.

O cronómetro acelerava, em modo decrescente, mas os minhotos aproveitaram o desnorte momentâneo do Arsenal para se aproximarem do triunfo. Até ao apito final, houve a ameaça de um autogolo, um remate cruzado e perigosíssimo de Rochinha e uma tentativa de Léo Bonatini. A bola não voltou a entrar, o Vitória vai continuar em último lugar e os “gunners” em primeiro. As contas estão francamente difíceis para os vimaranenses na Liga Europa, mas ninguém apagará a imagem que a equipa de Ivo Vieira tem deixado nos relvados da UEFA.