X-Wife: 15 anos a alimentar a máquina

Regressado de Londres para o Porto, João Vieira queria começar uma banda. Na altura, assegura, era complicado encontrar pessoas com o mesmo gosto musical, e um amigo inglês tinha-lhe dito que o importante para encontrar pessoas com quem tocar era fazer-lhes uma mixtape com as influências que queria ter, como Suicide, Peaches, LCD Soundsystem e XTRMNTR, o álbum de Primal Scream.

