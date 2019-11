Travis Birds: “Gosto muito da música que tem um lado sombrio”

Pelo nome, dir-se-ia uma cantora britânica ou americana. Mas Travis Birds (nome artístico) é espanhola, nasceu em Madrid, no dia 1 de Novembro de 1990 e estreia-se agora em Portugal, que só conhecia de uma curta viagem anterior. Com um disco editado (Año X, 2016) e outro já praticamente pronto a lançar (La Costa de los Mosquitos), Travis gravou, entretanto, algumas canções bem recebidas pelo público e pela crítica, como Madre conciencia e Coyotes, que foi escolhida para a banda sonora da série televisiva El Embarcadero (no HBO), dos mesmos criadores da muito falada La Casa de Papel. Esta quarta-feira, Travis Birds apresenta-se ao vivo no Jardim de Inverno do São Luiz, em Lisboa, no âmbito do Misty Fest. Às 21h30.

