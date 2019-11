O equilíbrio perturbado

Quis o acaso que a atribuição do prémio Nobel de literatura à polaca Olga Tokarczuk (n. 1962) acontecesse poucos dias antes da chegada às livrarias deste romance Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos — o segundo livro da escritora traduzido para português (directamente do polaco), meia dúzia de meses depois da publicação de Viagens. A academia sueca, com a sua habitual concisão e algum hermetismo, justificou o prémio por “uma imaginação narrativa que com paixão enciclopédica representa o cruzamento de fronteiras como forma de vida”.

