Judite de Sousa anuncia saída da TVI

Judite de Sousa decidiu anunciar, através das redes sociais, que está de saída da TVI. A directora-adjunta de informação do canal de Queluz tem estado ausente dos ecrãs desde Setembro. Agora, publicou no Instagram um texto em que dá conta da sua decisão. O canal, que pertence ao grupo Media Capital, que vai ser vendido, confirmou esta saída. “Era a vontade dela”, diz a directora de comunicação Helena Forjaz.

“Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI”, começa por escrever a jornalista que iniciou a sua carreira na RTP, onde esteve três décadas até aceitar acompanhar José Alberto Carvalho, em 2011, na mudança para aquele canal. O jornalismo entrou na vida de Judite de Sousa aos 18 anos, conta no seu site pessoal.

A directora-adjunta, no Instagram, avança que se passaram oito anos em que lhe foi permitido ter “total liberdade” para trabalhar. “Vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada”, continua.

Contudo, “este é o momento para expressar gratidão a todos os meus companheiros de trabalho das diferentes áreas da empresa”. A jornalista confessa que os últimos anos “foram particularmente difíceis”. “Mas em palavras ou na reserva do silêncio, entendi sinais de conforto”, acrescenta, sem nunca fazer referência se o que a faz abandonar o canal é a sua vida pessoal ou profissional. Recorde-se que a jornalista perdeu o filho, de 29 anos, em 2014, num acidente. Em 2017, por altura do lançamento do livro Pensar, Sentir, Viver, que escreveu em parceria com o psiquiatra Diogo Telles Correia, sobre saúde mental, confessava ao PÚBLICO que embora o título não fosse sobre a sua dor, aquela “está implícita, mas não explicita no livro”.

“Quero expressar o meu agradecimento ao José Alberto Carvalho que me desafiou para esta viagem, com amizade, em 2011. Quero igualmente agradecer ao Sérgio Figueiredo as oportunidades profissionais que me proporcionou nestes últimos quatro anos e que me ajudaram a ultrapassar momentos mais difíceis da minha existência. Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI cujo carinho e apoio nunca me faltaram”, conclui.

Contactado, José Alberto Carvalho disse desconhecer a decisão da jornalista. Helena Forjaz, da direcção de comunicação da TVI confirma a saída e avança que a empresa respeita a decisão de Judite de Sousa, que estava de baixa desde as férias de Verão.