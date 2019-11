Catherine Deneuve dá entrada no hospital e inspira cuidados

Catherine Deneuve deu entrada esta noite no hospital, noticia o jornal francês Le Parisien. De acordo com a mesma publicação, a actriz ter-se-á sentido mal durante a noite, tendo sido admitida nas urgências. Porém, o seu estado de saúde inspira cuidados, tendo ficado internada para proceder a uma série de exames e análises.

A actriz encontrava-se na região de Paris para as filmagens de De Son Vivant​, filme de Emmanuelle Bercot, no qual contracena com Benoît Magimel e que deverá estrear em 2020.