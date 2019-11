Queres saber como funciona o jornal? O PÚBLICO na Escola ensina

O PÚBLICO na Escola está de regresso e vai abrir as portas das redacções do jornal, em Lisboa e no Porto, para mostrar como é o trabalho dos jornalistas. O projecto conta com o apoio do Ministério da Educação e da Fundação Belmiro de Azevedo e é lançado nesta terça-feira em Lisboa.

O lançamento marca também o regresso do concurso nacional de jornais escolares, que teve a sua última edição em 2014. No site do projecto, será possível aceder a conteúdos sobre literacia mediática, recursos pedagógicos para utilizar os jornais em contexto de sala de aula e actividades para os alunos aprenderem com os media de forma mais autónoma.

