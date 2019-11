Carmen Souza ao vivo no auditório do PÚBLICO

A cantora e compositora cabo-verdiana Carmen Souza dedicou um disco à obra de Horace Silver (1928-2014), pianista e compositor americano de origem cabo-verdiana e um dos nomes maiores do jazz.

Nascida em 1981, e radicada em Londres, Carmen começou por cantar gospel, vindo a ser influenciada, no canto, por vozes como as de Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Nina Simone. Em nome próprio, já com o contrabaixista português Theo Pascal, gravou Ess ê nha Cabo Verde (2005), Verdade (2008), Protegid (2010), Kachupada (2012) e dois ao vivo, London Accoustic Set (2012) e Live at Lagny Jazz Festival (2014, com DVD).

Seguiram-se Epistola (2015), Creology (2017) e agora The Silver Messengers, que reúne versões de vários temas de Horace Silver a par de dois originais escritos por ela e por Theo.