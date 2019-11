Conhecidos os nomeados aos Prémios Podes de melhor podcast em Portugal

Foi conhecida nesta segunda-feira a lista dos 49 podcasts nomeados para os Prémios Podes, nas onze categorias a concurso. Fumaça, Assim Assado, Brandos Costumes, Hotel e 45 graus destacam-se com mais nomeações.

A concurso estão categorias temáticas, de acordo com os temas falados em cada podcast, categorias técnicas, como o melhor podcast na categoria storytelling, categorias de acordo com o meio de produção, para os formatos produzidos em rádios e universidades, e ainda o Prémio do PÚBLICO, escolhido pelos ouvintes.

Vai ser também entregue o prémio de “podcast do ano” que será escolhido entre os vencedores de todas as categorias a concurso (excepto o vencedor do Prémio do PÚBLICO).

O júri destes prémios foi composto por personalidades em várias áreas da cultura, entretenimento, jornalismo e edução. Da lista fazem parte Wandson Lisboa, Guilherme Fonseca, Conguito e Ana Isabel Reis.

O anúncio dos vencedores vai acontecer no próximo sábado, dia 9 de Novembro, no edifício dos Paços do Concelho em Lisboa, numa gala apresentada pelo apresentador da RTP Tiago Góis Ferreira.

Os Prémios Podes são a primeira entrega de prémios aos podcasts em Portugal, sendo parte integrante de um dia dedicado aos podcasts nacionais, numa organização da Portcasts e do jornal PÚBLICO. O festival Podes vai incluir também workshops, painéis e gravação de podcasts ao vivo.