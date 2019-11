“Não há uma profissão que seja só para rapazes e outra que seja só para raparigas”

As crianças entram na sala e sentam-se umas atrás das outras. Meninos com meninos. Meninas com meninas. Qual a melhor profissão do mundo? “Cabeleireira.” “Bombeiro.” “Controlador aéreo.” “Professora.” “Cozinheiro.” “Médico.” “Educadora de infância.” “Polícia.” “Piloto.” “Gamer”. “Dentista.” “Juiz.” Pela amostra, que vai sendo escrita num quadro branco com um marcador colorido, cada profissão parece ter um género. Há profissões mais apropriadas para rapaz? E profissões mais apropriadas para rapariga?

