Trinta e seis por cento do continente em seca severa e extrema

Normal em relação à temperatura e seco em relação à precipitação. É assim que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classifica o mês de Outubro. De acordo com o Instituto, o valor médio da temperatura máxima (22,42 graus) foi superior ao valor normal e o valor médio da mínima (11,08 graus) foi inferior.

Quanto à precipitação, choveu menos do que é normal para o mês de Outubro — o correspondente a 81% do valor normal mensal —, mas a variação foi muito grande. Assim, os valores registados em grande parte do nordeste foram superiores ao normal e na região sul foram inferiores.

A chuva ajudou a desagravar a situação de seca na região do Norte e Centro, segundo o IPMA, mas no final de Outubro 36% de Portugal continental estava em situação de seca severa e extrema.

O relatório indica que a 31 de Outubro 4,3% do continente estava em seca extrema, 31,9% em seca severa, 33,5% em seca moderada, 17,5% seca fraca, 6,8% normal, 6% em chuva fraca.

No final de Setembro, 48,4% de Portugal continental estava em seca moderada, 32,7% em seca severa, 15,4% em seca fraca e 3,4% em seca extrema.

O Instituto classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre “chuva extrema” e “seca extrema” e considera a existência de quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica. A meteorológica está directamente ligada ao défice de precipitação.

O boletim do IPMA adianta também que no final do mês verificou-se um aumento dos valores de percentagem de água no solo relativamente a Setembro, tendo sido mais significativo em alguns locais das regiões do norte e centro.